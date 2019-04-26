Gaziantep'te 198 Bin 525 Parça Kaçak Kozmetik Ürün Ele Geçirildi

GAZİANTEP'te, polisin düzenlediği operasyonda 198 bin 525 parça kaçak kozmetik ürün ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kentte kaçak kozmetik ürünü satıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Adresleri tespit edilen 1 işyeri ve 1 depoya operasyon düzenleyen ekipler 198 bin 525 parça kaçak kozmetik ürün ele geçirdi. Malzemelere el koyan ekipler 2 şüpheliyi gözaltına alarak sorgulamak üzere emniyete götürdü.

- Gaziantep

Kaynak: DHA