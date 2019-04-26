Gaziantep'te 198 Bin 525 Parça Kaçak Kozmetik Ürün Ele Geçirildi

Gaziantep'te 198 Bin 525 Parça Kaçak Kozmetik Ürün Ele Geçirildi

GAZİANTEP'te, polisin düzenlediği operasyonda 198 bin 525 parça kaçak kozmetik ürün ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep'te 198 Bin 525 Parça Kaçak Kozmetik Ürün Ele Geçirildi

GAZİANTEP'te, polisin düzenlediği operasyonda 198 bin 525 parça kaçak kozmetik ürün ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kentte kaçak kozmetik ürünü satıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Adresleri tespit edilen 1 işyeri ve 1 depoya operasyon düzenleyen ekipler 198 bin 525 parça kaçak kozmetik ürün ele geçirdi. Malzemelere el koyan ekipler 2 şüpheliyi gözaltına alarak sorgulamak üzere emniyete götürdü.

- Gaziantep

Kaynak: DHA
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