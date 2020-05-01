Gaziantep'te 195 kilo kaçak nargile tütünü ele geçirildi
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Gaziantep'te 195 kilo kaçak nargile tütünü ele geçirildi

Gaziantep'te 195 kilo kaçak nargile tütünü ele geçirildi
01.05.2020 14:30 | Son Güncelleme: 01.05.2020 14:30

Gaziantep'te yapılan operasyonda 195 kilogram gümrük kaçağı nargile tütünü ele geçirildi.

Gaziantep'te yapılan operasyonda 195 kilogram gümrük kaçağı nargile tütünü ele geçirildi. Olayla ilgili bir şüpheli şahıs yakalandı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 30 Nisan 2020 Perşembe günü Şehitkamil ilçesi Başpınar Organize Sanayi Bölgesinde şüphe üzerine bir aracı durdurdu. Durdurulan araçta yapılan aramalarda 195 kilogram gümrük kaçağı nargile tütünü geçirildi.

Olayla ilgili yakalanan 1 şüpheli şahıs hakkında yasal işlemlere başlandığı belirtildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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