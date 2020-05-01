Gaziantep'te 195 kilo kaçak nargile tütünü ele geçirildi

Gaziantep'te bir araçta 195 kilogram gümrük kaçağı nargile tütünü ele geçirildiEmniyetten yapılan yazılı açıklamaya göre, Kaçakçılık ve organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, devletin uğrayacağı vergi kaybını engellemek ve haksız rekabetin önüne geçmek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.