Gaziantep'te, 1931 kişiye 'koronavirüs' cezası
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Gaziantep'te, 1931 kişiye 'koronavirüs' cezası

GAZİANTEP'te, polisin dün yaptığı denetimlerinde, sosyal mesafe kuralını ihlal eden ve yaşları nedeniyle yasak olduğu halde sokağa çıkan 1931 kişiye idari para cezası kesildi.

Gaziantep'te, 1931 kişiye 'koronavirüs' cezası
28.05.2020 13:39 | Son Güncelleme: 28.05.2020 13:39

GAZİANTEP'te, polisin dün yaptığı denetimlerinde, sosyal mesafe kuralını ihlal eden ve yaşları nedeniyle yasak olduğu halde sokağa çıkan 1931 kişiye idari para cezası kesildi.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, koronavirüs tedbirlerine yönelik denetimlerin devam ettiği belirtildi. Polislerin dün yaptığı denetimlerde; 20 yaş altındaki 805 ve 65 yaş üzerindeki 6 kişi ile sosyal mesafe kuralına uymayan 1120 kişiye idari para cezası kesildiği vurgulandı. Açıklamada, ayrıca denetlenen 251 iş yerinden 2'sine de kurallara uymadığı için yasal işlem yapıldığı kaydedildi.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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