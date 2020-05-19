Gaziantep'te 19 Mayıs korona virüs gölgesinde kutlandı Gaziantep'te 19 Mayıs korona virüs gölgesinde kutlandı Gaziantep'te, 19 Mayıs Atatürk Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın 101. yılı korona virüs tedbirleri nedeniyle az sayıda kişinin katılımıyla kutlandı.

Gaziantep'te 19 Mayıs korona virüs gölgesinde kutlandı

GAZİANTEP - Gaziantep'te, 19 Mayıs Atatürk Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın 101. yılı korona virüs tedbirleri nedeniyle az sayıda kişinin katılımıyla kutlandı.

İçişleri Bakanlığı genelgesiyle sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan kentlerden biri olan Gaziantep'te 19 Mayıs Atatürk Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın 101. yılı korona virüs salgını gölgesinde sessiz ve buruk kutlandı. Kentte, korona virüs salgını ve sosyal mesafe kuralı nedeniyle az sayıda kişinin katılımıyla yapılan 19 Mayıs Atatürk Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları, Gençlik ve Spor İl Müdürü Muhittin Özbay'ın 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk bırakması ile başladı. Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından, Özbay ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri saygı duruşunda bulunup ve İstiklal Marşı'nı okudu.

Tören, korona virüs salgını nedeniyle erken son buldu.

Kaynak: İHA