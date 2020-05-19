Gaziantep'te 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor
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Gaziantep'te 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor

Gaziantep'in İslahiye, Nizip ve Araban ilçelerinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, törenlerle kutlandı.

Gaziantep'te 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor
19.05.2020 13:30 | Son Güncelleme: 19.05.2020 13:30

Gaziantep'in İslahiye, Nizip ve Araban ilçelerinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, törenlerle kutlandı.

İslahiye Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen törende, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü vekili Mustafa Öner tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla son buldu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında düzenlenen programına az sayıda kişi katıldı. Katılımcılar, maske takıp, sosyal mesafeyi koruyarak, önlem aldı.

Nizip ilçesinde Kültür Parkı'nda düzenlenen törende ise Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Ömer Faruk Yakar, Atatürk Anıtına çelenk sundu.

Salgın nedeniyle katılımın az olduğu tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla son buldu.

Araban Kaymakamı Abdulhamit Mutlu ise yaptığı açıklamada, kurtuluş mücadelesinin ilk adımının üzerinden 101 yıl geçtiğini hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'da bağımsızlık ateşinin yakıldığı günün 101. yıl dönümünde, Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı bir kez daha kutlamanın onur ve gururunu yaşıyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 'Gençler, cesaretimizi kuvvetlendiren ve devam ettiren sizsiniz. Siz almakta olduğunuz terbiye ve irfan ile insanlık meziyetinin, vatan sevgisinin, fikir hürriyetinin en kıymetli örneği olacaksınız' diyerek Türk gençliğine olan sonsuz güvenini vurgulamıştır. Bu duygu ve düşüncelerle, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, İstiklal mücadelemizin bütün kahramanlarını rahmet, minnet ve şükranla anıyor, 101. yıl dönümünde Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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