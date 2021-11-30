Gaziantep'te 19 kişinin yaralandığı trafik kazasına karışan servis sürücüsü tutuklandı
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde öğrencileri taşıyan minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 19 kişinin yaralandığı trafik kazasına ilişkin gözaltına alınan servis sürücüsü tutuklandı.
GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in İslahiye ilçesinde öğrencileri taşıyan minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 19 kişinin yaralandığı trafik kazasına ilişkin gözaltına alınan servis sürücüsü tutuklandı.
Taşımalı eğitim kapsamında kırsal mahallelerden ilçe merkezine öğrenci taşıyan minibüsün İslahiye- Nurdağı çevre yolu Biber Anıtı kavşağında otomobille çarpışması sonucu 14'ü öğrenci 19 kişinin yaralandığı kazanın ardından gözaltına alınan Mikail K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Servisi sürücüsü, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "birden fazla kişinin yaralanmasına sebebiyet vermek" suçundan tutuklandı.
İslahiye-Nurdağı çevre yolu Biber Anıtı kavşağında 24 Kasım'da öğrencileri taşıyan Mikail K'nin kullandığı minibüs, Ali Ö. idaresindeki otomobille çarpışmış, kazada 14'ü öğrenci 19 kişi yaralanmıştı.
AA / Zekeriye Şimşek - Son Dakika Haberleri