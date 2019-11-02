Gaziantep'te 19 düzensiz göçmen yakalandı
Gaziantep'te yasa dışı yollardan yurda giren 19 düzensiz göçmen yakalandı.
Gaziantep'te yasa dışı yollardan yurda giren 19 düzensiz göçmen yakalandı.
Alınan bilgiye göre devriye ekipleri, Humanız Mahallesi'ndeki uygulama sırasında, durumundan şüphelendikleri grubu durdurdu.
Türkiye'ye kaçak yollardan girdikleri tespit edilen 19 kişinin üst aramasında, sahte ikamet izin belgesi ele geçirildi.
Gözaltına alınan düzensiz göçmenlerle ilgili başlatılan yasal sürecin sürdüğü bildirildi.