Gaziantep'te 19 bin 798 kaçak tıbbi ilaç ele geçirildi
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Gaziantep'te 19 bin 798 kaçak tıbbi ilaç ele geçirildi

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde 19 bin 798 kaçak tıbbi ilaç ele geçirildi.

Gaziantep'te 19 bin 798 kaçak tıbbi ilaç ele geçirildi
18.09.2020 12:21 | Son Güncelleme: 18.09.2020 12:24

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde 19 bin 798 kaçak tıbbi ilaç ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 29 Ekim Mahallesi'ndeki bir iş yerinde arama yapıldı.

Aramada, 9 bin 686'sı yabancı, 10 bin 112'si yerli olmak üzere 19 bin 798 kaçak tıbbi ilaç ele geçirildi.

Olayla ilgili bir kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

Kaynak: AA

AA Editörü - Fırat Özdemir
Fırat Özdemir
AA Editörü
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