Gaziantep'te 19 adrese sahte ve kaçak alkol baskını
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Gaziantep'te 19 adrese sahte ve kaçak alkol baskını

15.10.2020 17:09 | Son Güncelleme: 15.10.2020 17:13
Gaziantep'te 19 adrese sahte ve kaçak alkol baskını

Gaziantep'te sahte ve kaçak alkol imalatı yapılan 19 adrese aynı anda yapılan baskınlarda kaçak alkol imalatında kullanılan ürünler ele geçirilirken 5 kişi tutuklandı.

Gaziantep'te sahte ve kaçak alkol imalatı yapılan 19 adrese aynı anda yapılan baskınlarda kaçak alkol imalatında kullanılan ürünler ele geçirilirken 5 kişi tutuklandı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak ve sahte alkol satışı yapan mekanlara yönelik çalışmalar sonucunda 19 adrese operasyon düzenledi. Operasyonda kaçak ve sahte alkol imalatında kullanılan materyaller, 11 bin 250 adet içki etiketi, 5 bin adet kapak kapüşonu, 2 bin adet kapak, bin 500 litre etil alkol, 3 bin şişe içki, 884 adet boş şişe, 300 litre dökme alkol, 1 litre anason aroması,7 litre viski aroması, 5 litre eritilmiş şeker, 1 adet pompalı tüfek, 8 adet pompalı tüfeğe ait kartuş ve 10 karton gümrük kaçağı sigara ele geçirdi. Operasyonlarda gözaltına alınan 13 şüpheliden 5'i tutuklandı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.10.2020 17:16:11. #1.15#
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