Gaziantep'te 187 ev Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı
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Gaziantep'te 187 ev Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı

Anadolu Ajansı / Zekeriye Şimşek - Haberler | Güncel
Gaziantep'te 187 ev Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde 187 evde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina başlatıldı.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde 187 evde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina başlatıldı.

İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, bazı mahallelerde Kovid-19 vakalarının artması üzerine 187 evde karantina uygulanmasına karar verdi.

Polis ve jandarma ekipleri, evlerin bulunduğu yerlere uyarı yazısı astı, güvenlik şeridi çekti.

Karantinadaki vatandaşların ihtiyaçlarının 10 gün boyunca Vefa Sosyal Destek Grubunca karşılanacağı belirtildi.

İslahiye Belediyesi ekipleri de evlerde dezenfeksiyon yaptı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriye Şimşek

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