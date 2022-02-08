Gaziantep'te 180 litre etil alkol ele geçirildi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Gaziantep'te 180 litre etil alkol ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:

Gaziantep'te sahte alkol imal ve satışının engellenmesine yönelik yapılan operasyon sonucu şüphe üzerine durdurulan bir araçta 180 litre etil alkol ele geçirildi.

GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep'te sahte alkol imal ve satışının engellenmesine yönelik yapılan operasyon sonucu şüphe üzerine durdurulan bir araçta 180 litre etil alkol ele geçirildi. Olayla ilgili bir şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte alkol imal ve satışının engellenmesine yönelik operasyon yaptı. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan operasyon kapsamında Şahinbey ilçesinde şüphe üzerine durdurulan bir araçta yapılan aramalarda 180 litre etil alkol ele geçirildi. Olayla ilgili bir şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi. - GAZİANTEP

Gaziantep'te 180 litre etil alkol ele geçirildi

Gaziantep'te 180 litre etil alkol ele geçirildi

Gaziantep'te 180 litre etil alkol ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Gaziantep, Alkol, 3. Sayfa, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title