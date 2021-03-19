Gaziantep'te 18 Mart Çanakkale Zaferi töreni
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Gaziantep'te 18 Mart Çanakkale Zaferi töreni

19.03.2021 01:57 | Son Güncelleme: 19.03.2021 02:09

Gaziantep'te 18 Mart Çanakkale Zaferi töreni 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü'nün 106. yıl dönümü nedeniyle Gaziantep Asri Mezarlık içerisindeki şehitlikte tören düzenlendi.

Gaziantep'te 18 Mart Çanakkale Zaferi töreni

GAZİANTEP - 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü'nün 106. yıl dönümü nedeniyle Gaziantep Asri Mezarlık içerisindeki şehitlikte tören düzenlendi.

18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitlerini Anma Günü programı için Gaziantep Asri Mezarlık içerisindeki Şehitlik'te tören düzenlendi. Şehit aileleri ve kent protokolünün şehitliğe gelmesiyle başlayan tören kapsamında Gaziantep Valisi Davut Gül, 5. Zırhlı Tugay Komutanı Hacı Halil Osma ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin tarafından Şehitlik Anıtı'na çelenk bırakıldı. Şehitlik Anıtı'na çelenk bırakılmasının ardından saygı atışı yapılması ve saygı duruşunda bulunulmasının akabinde İstiklal Marşı okundu.

Programın devamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Çanakkale Zaferi ile ilgili mesajı okunurken, günün anlam ve önemini belirten konuşma yapıldı. Tören, Gaziantep Valisi Davut Gül'ün Şehitlik Defteri'ni imzalaması, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve Gaziantep İl Müftülüsü Dr. Hüseyin Hazırlar'ın dua okumasıyla sona erdi.

Törene şehit aileleri, Gaziantep Valisi Davut Gül, 5. Zırhlı Tugay Komutanı Hacı Halil Osma, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, AK Parti Gaziantep Milletvekilleri, İlçe Belediye Başkanları, Kaymakamlar, siyasi parti temsilcileri ve diğer protokol üyeleri katıldı.

Tören sonrası Gaziantep Valisi Davut Gül, 5. Zırhlı Tugay Komutanı Hacı Halil Osma, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin tarafından şehit mezarları ziyaret edildi.

Gaziantep'te 18 Mart Çanakkale Zaferi töreni
Gaziantep'te 18 Mart Çanakkale Zaferi töreni
Gaziantep'te 18 Mart Çanakkale Zaferi töreni
Gaziantep'te 18 Mart Çanakkale Zaferi töreni

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SAİD VAKKAS YAĞCI

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