Gaziantep'te 18 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi

Gaziantep'in Şahinbey ilçesindeki bir iş yerinde 18 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Karagöz Caddesindeki bir iş yerinde arama gerçekleştirdi.

Aramada, 18 gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen cep telefonuna el koydu.

Olayla ilgili bir kişi hakkında kaçakçılıkla mücadele kapsamında işlem başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fırat Özdemir