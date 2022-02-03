Gaziantep'te 18 firari hükümlü yakalandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Gaziantep'te 18 firari hükümlü yakalandı

AA, Fırat Özdemir - Güncel
 - Güncelleme:
Gaziantep'te 18 firari hükümlü yakalandı

Gaziantep'te çeşitli suçlardan 4 yıl ila 4 ay arasında hapis cezası bulunan 18 firari hükümlü yakalandı.

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te çeşitli suçlardan 4 yıl ila 4 ay arasında hapis cezası bulunan 18 firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda araştırma ve takip çalışmaları yapan ekipler, çeşitli suçlardan haklarında 4 yıl ila 4 ay arasında hapis cezası bulunan 18 hükümlüyü yakaladı.

Emniyetteki işlemlerin ardından hükümlüler, cezaevine teslim edildi.

AA / Fırat Özdemir - Güncel

Asayiş Şube Müdürlüğü, Gaziantep, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title