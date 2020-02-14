Gaziantep'te 18 bin 300 paket kaçak sigara ele geçirildi

14.02.2020 11:50 | Son Güncelleme: 14.02.2020 11:50

Gaziantep'te iki araç ve bir tırda yapılan aramada toplam 18 bin 300 paket gümrük kaçağı sigara ile 10 kilogram nargile tütünü ele geçirildi, 3 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 13 şubat günü yapılan çalışmalarda, Şahinbey ilçesinde iki araç ve Şehitkamil ilçesinde bir tırda arama yapıldı.

Yapılan aramalarda toplam 18 bin 300 paket gümrük kaçağı sigara ile 10 kilogram nargile tütünü ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA