Gaziantep'te 1716 kişiye 'koronavirüs' cezası
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Gaziantep'te 1716 kişiye 'koronavirüs' cezası

GAZİANTEP'te, koronavirüs tedbirlerine uymadığı belirlenen 1716 kişiye idari para cezası kesildi.

Gaziantep'te 1716 kişiye 'koronavirüs' cezası
16.09.2020 10:23 | Son Güncelleme: 16.09.2020 10:27

GAZİANTEP'te, koronavirüs tedbirlerine uymadığı belirlenen 1716 kişiye idari para cezası kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, kentte dün yapılan denetimlerde sosyal mesafe ve maske kuralına uymayarak koronavirüs tedbirlerine aykırı hareket eden 1716 kişiye idari para cezası uygulandığı belirtildi. Polislerin denetiminde ayrıca karantina hükümlerine aykırı hareket eden 2 kişi hakkında da yaptırım uygulandığı bildirildi.


Kaynak: DHA

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