Gaziantep'te 17 küçükbaş hayvan telef oldu

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde gübre çuvalına konulan hayvan yemleri 17 keçinin telef olmasına neden oldu.

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde gübre çuvalına konulan hayvan yemleri 17 keçinin telef olmasına neden oldu.

Alınan bilgiye göre, Nurdağı ilçesine bağlı Sakçagözü Terken Mahallesi'nde Hatice Kaya kendilerine ait ahırdaki keçilere yem vermek istedi.

Kimyasal gübre çuvallarına konulduğu belirtilen besi yemlerini hayvanlarına yediren Kaya, bir süre sonra hayvanların fenalaştığını gördü.

Ahırda bulunan 25 keçiden 17'si telef olurken hayvanlara yemi veren Hatice ile kızları Emine, Nurgül ve Nazar Kaya, komşuları tarafından Şehitkamil Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yapılan muayenelerinde bir bulguya rastlanmayan anne ve kızları, taburcu edildi.

Jandarma ekipleri, yemlerden örnek alarak fotoğrafladı.

Zehirlenerek telef olan hayvanlar, Nurdağı Belediyesi ekiplerince üzerlerine kireç dökülerek toprağa gömüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriye Şimşek