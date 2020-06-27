Gaziantep'te 17 kilogram kubar esrar ele geçirildi Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde düzenlenen operasyonda 17 kilogram kubar esrar ele geçirildi.

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde düzenlenen operasyonda 17 kilogram kubar esrar ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan kişilere yönelik çalışmalar kapsamında 23 Nisan Mahallesi'nde bir eve operasyon düzenledi.

Evde yapılan aramada 17 kilogram kubar esrar ele geçirildi.

Operasyonda bir kişi gözaltına alındı.

Kaynak: AA