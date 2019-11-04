Gaziantep'te 17 kaçak göçmen yakalandı

Gaziantep'te 17 kaçak göçmen yakalandı

Gaziantep'te insan tacirlerine yönelik çalışma yürüten polis ekipleri, otobüs terminalinde sahte ikamet izin belgeleri bulunan 17 göçmen yakalandı.

04.11.2019 19:13
Gaziantep'te 17 kaçak göçmen yakalandı

Gaziantep'te insan tacirlerine yönelik çalışma yürüten polis ekipleri, otobüs terminalinde sahte ikamet izin belgeleri bulunan 17 göçmen yakalandı.


Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Yabancılar Şube ekipleri Gaziantep Şehirlerarası Otobüs terminalinde yaptığı kontrollerde sahte ikamet izin belgeleri bulunan 17 kaçak göçmen yakaladı. Gözaltına alınan şahıslar hakkında gerekli yasal işlemler yapıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.