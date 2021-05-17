Gaziantep'te 17 gün sonra çekiç sesleri duyuldu
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Gaziantep'te 17 gün sonra çekiç sesleri duyuldu

İhlas Haber Ajansı / AHMET DEMİR - Haberler | Kültür Sanat

Gaziantep'te 17 gün sonra çekiç sesleri duyuldu Gaziantep'in tarihi ve turistik yeri olan Bakırcılar Çarşısında, 17 günlük tam kapanmanın ardından çekiç sesleri yeniden duyulmaya başlandı.

Gaziantep'te 17 gün sonra çekiç sesleri duyuldu

GAZİANTEP - Gaziantep'in tarihi ve turistik yeri olan Bakırcılar Çarşısında, 17 günlük tam kapanmanın ardından çekiç sesleri yeniden duyulmaya başlandı.

Korona virüs nedeniyle uygulanan 17 günlük tam kapanma kararının ardından Gaziantep'in tarihi ve turistik mekanı olan Bakırcılar Çarşısı kapanmıştı. Kısmı kapanma kararının tekrar hayata geçmesinin ardından Bakırcılar Çarşısında, 17 gün sonra üretimler başlayarak, çekiç sesleri duyulmaya başladı. Tam kapanma döneminde işlerini özlediklerini ifade eden bakırcılar, işlerine tekrar döndüklerinden ve bakır işlemekten mutlu olduklarını söyledi.

" Evde oturmaktansa bakır dövmek daha iyi"

17 günlük tam kapanma döneminde bakır işlemeyi özlediğini belirten bakır ustası Nusret Kasılan, "Pandemiden ve yasaklardan dolayı çalışamadık. Üretime de mecburen başlayacağız. Evde otur otur strese giriyoruz. Bakır dövmeyi, işlemeyi çok özledik. Kısmi kapanma sayesinde en azından gelip bakır döverek stresimizi gideriyoruz. Evin ihtiyaçları, hanımın istekleri derken bunun üzerine evde kalmak sıkıntı oluşturuyor. Evde oturmaktansa bakır dövmek daha iyi. İnşallah bu virüs biter ve herkes işine gücüne bakar. Allah herkesin işini gücünü rast getirir" diye konuştu.

Gaziantep'te 17 gün sonra çekiç sesleri duyuldu
Gaziantep'te 17 gün sonra çekiç sesleri duyuldu
Gaziantep'te 17 gün sonra çekiç sesleri duyuldu
Gaziantep'te 17 gün sonra çekiç sesleri duyuldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET DEMİR

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