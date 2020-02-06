Gaziantep'te 17 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

06.02.2020 16:42 | Son Güncelleme: 06.02.2020 16:42

Gaziantep'te yapılan operasyonlarda toplam 17 bin 230 paket kaçak sigara ele geçirildi, 5 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 6 şubat tarihinde yapılan operasyonlarda gümrük kaçağı 15 bin 280 paket sigara, 5 kilogram nargile tütünü ile 5 kilogram çay ele geçirildi.

Olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.

Öte yandan Şahinbey ilçesi Hoşgör Mahallesi'nde bulunan bir iş yerinde ve bir araçta yapılan aramada 1950 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA