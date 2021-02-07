Gaziantep'te 1650 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
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Gaziantep'te 1650 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

07.02.2021 20:55 | Son Güncelleme: 07.02.2021 20:58
Gaziantep'te 1650 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Gaziantep'te, bir tır garajına düzenlenen operasyonda 1650 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Gaziantep'te, bir tır garajına düzenlenen operasyonda 1650 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Şubesi ekiplerince, devletin uğrayacağı vergi kaybını engellemek ve haksız rekabetin önüne geçmek için çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda, Araban yolu üzerindeki tır garajına düzenlenen operasyonda, 1650 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adsız Günebakan

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