Gaziantep'te 1603 kişiye 'koronavirüs' cezası
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Gaziantep'te 1603 kişiye 'koronavirüs' cezası

GAZİANTEP'te, koronavirüs tedbirlerine aykırı hareket eden 1603 kişiye idari para cezası uygulandı.

Gaziantep'te 1603 kişiye 'koronavirüs' cezası
14.09.2020 09:42 | Son Güncelleme: 14.09.2020 09:46

GAZİANTEP'te, koronavirüs tedbirlerine aykırı hareket eden 1603 kişiye idari para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, kent genelinde dün yapılan denetimlerde sosyal mesafe ve maske kuralını ihlal eden 1603 kişiye idari para cezası uygulandığı belirtildi. Polislerin denetiminde ayrıca kontrol edilen 145 iş cyerinde ise herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadığı bildirildi.


Kaynak: DHA

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