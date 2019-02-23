Gaziantep'te 16 Yaşındaki Genç Kaza Yaptı: 1 Ölü, 1 Yaralı

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde, 16 yaşındaki gencin kullandığı otomobilin kaza yapması sonucu bir kişi öldü, sürücü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, 16 yaşındaki N.A'nın kullandığı 27 AV 807 plakalı otomobil, Zülfikar ile Sarıbaşak mahalleleri arasında, önce yol kenarındaki kayalıklara ardından da elektrik direğine çarptı.

Kazada, sürücü N.A. ile araçtaki Devran Arı (15) ağır yaralandı.

Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralılardan Arı, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Sürücü N.A'nın ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: AA