Gaziantep'te 16 ton kaçak deterjan ele geçirildi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Gaziantep'te 16 ton kaçak deterjan ele geçirildi

Gaziantep'te 16 ton kaçak deterjan ele geçirildi
AA / Fevzi Kemal Karagöz - Haberler | Güncel

Gaziantep'te bir depoya düzenlenen operasyonda 16 ton kaçak deterjan ve 10 bin çeşitli markalara ait ambalaj ele geçirildi.

ŞAHİNBEY, GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te bir depoya düzenlenen operasyonda 16 ton kaçak deterjan ve 10 bin çeşitli markalara ait ambalaj ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Şahinbey İlçesi Yeşilkent Mahallesi'nde kaçak deterjan imal edildiğinin belirlenmesi üzerine bir depoya operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 16 ton deterjan, 10 bin çeşitli deterjan markalarına ait ambalaj, çok miktarda hammadde ve deterjan yapımında kullanılan imalat makineleri ele geçirildi.

Depo sorumlusu şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Pitbull saldırısında yaralanan Asiye bir kez daha bıçak altına yattı

Pitbull saldırısında yaralanan Asiye bir kez daha bıçak altına yattı

 Pitbull saldırısında yaralanan Asiye'ye bir operasyon daha

Pitbull saldırısında yaralanan Asiye'ye bir operasyon daha
AA / Fevzi Kemal Karagöz - Son Dakika Haberleri
beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Gaziantep'te bir depoya düzenlenen operasyonda 16 ton kaçak deterjan ve 10 bin çeşitli markalara ait ambalaj ele geçirildi.

title