Gaziantep'te 16 ton kaçak deterjan ele geçirildi

Gaziantep'te bir depoya düzenlenen operasyonda 16 ton kaçak deterjan ve 10 bin çeşitli markalara ait ambalaj ele geçirildi.

ŞAHİNBEY, GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te bir depoya düzenlenen operasyonda 16 ton kaçak deterjan ve 10 bin çeşitli markalara ait ambalaj ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Şahinbey İlçesi Yeşilkent Mahallesi'nde kaçak deterjan imal edildiğinin belirlenmesi üzerine bir depoya operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 16 ton deterjan, 10 bin çeşitli deterjan markalarına ait ambalaj, çok miktarda hammadde ve deterjan yapımında kullanılan imalat makineleri ele geçirildi.

Depo sorumlusu şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.