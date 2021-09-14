Gaziantep'te 16 kilo 650 gram eroin ele geçirildi - Haberler
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Gaziantep'te 16 kilo 650 gram eroin ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Gaziantep'te 16 kilo 650 gram eroin ele geçirildi

Gaziantep'te, uyuşturucu sevkiyatı yaptığı belirlenen bir araçta yapılan aramada 16 kilo 650 gram eroin ele geçirildi.

Gaziantep'te, uyuşturucu sevkiyatı yaptığı belirlenen bir araçta yapılan aramada 16 kilo 650 gram eroin ele geçirildi. Olayla ilgili bir şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde narkotik suçların engellenmesi ve sokak satıcılarının yakalanmasına yönelik çalışma yaptı. Yapılan takip ve çalışmalar sonucu, uyuşturucu madde sevkiyatı yaptığı tespit edilen bir araç durduruldu. Durdurulan araçta yapılan aramada 16 kilo 650 gram eroin maddesi ele geçirildi.

Olayla ilgili yakalanan 1 şüpheli şahıs hakkında yasal işlemlere başlandığı belirtildi. - GAZİANTEP

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Haber: Gaziantep'te 16 kilo 650 gram eroin ele geçirildi - Haberler
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