Gaziantep'te 16 düzensiz göçmen yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Gaziantep'te 16 düzensiz göçmen yakalandı

08.02.2021 20:39 | Son Güncelleme: 08.02.2021 20:42
Gaziantep'te 16 düzensiz göçmen yakalandı

Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde yasa dışı yollardan yurda giren 16 düzensiz göçmen yakalandı.

Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde yasa dışı yollardan yurda giren 16 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Suriye'den Türkiye'ye bir grup düzensiz göçmenin geleceği bilgisine ulaştı.

Oğuzeli ilçesi Üçdamlar Mahallesi'nde uygulama noktası oluşturan ekipler, durdurdukları midibüste 16 düzensiz göçmeni yakaladı.

Jandarma ekipleri, yasa dışı geçişi organize ettiği iddiasıyla E.M'yi gözaltına aldı.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.

Düzensiz göçmenler ise Suriye'ye gönderildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Akif Parlak

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özcan Özel Meral Akşener Numan Kurtulmuş Ahmet Davutoğlu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Sezen Aksu Buse Varol Cem Yılmaz Hüner Coşkuner
Spor Ali Koç Cenk Tosun Okan Buruk Aykut Kocaman İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler İzmir İstifa Twitter Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Gaziantep'te 16 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.2.2021 20:43:36. #1.14#
title