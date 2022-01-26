Gaziantep'te 16 bin adet makaron ve 8 kilo nargile tütünü ele geçirildi - Haberler
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Gaziantep'te 16 bin adet makaron ve 8 kilo nargile tütünü ele geçirildi

Gaziantep'te 16 bin adet makaron ve 8 kilo nargile tütünü ele geçirildi

Gaziantep'te yapılan operasyonda gümrük kaçağı 10 bin adet boş makaron, 6 bin 800 adet dolu makaron ve 8 kilogram nargile tütünü ele geçirildi.

GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep'te yapılan operasyonda gümrük kaçağı 10 bin adet boş makaron, 6 bin 800 adet dolu makaron ve 8 kilogram nargile tütünü ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Şehitkamil ilçesinde bir iş yerine operasyon düzenledi. Operasyonda iş yerinde yapılan aramada gümrük kaçağı 10 bin adet boş makaron, 6 bin 800 adet dolu makaron ve 8 kilogram nargile tütünü ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 1 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi. - GAZİANTEP

Gaziantep'te 16 bin adet makaron ve 8 kilo nargile tütünü ele geçirildi

Gaziantep'te 16 bin adet makaron ve 8 kilo nargile tütünü ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü, Cumhuriyet Başsavcılığı, Kaçakçılık, Gaziantep, 3. Sayfa, Haber

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