Gaziantep'te 1528 kişiye Kovid-19 tedbirlerine uymama cezası
Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, bir günde 1528 kişiye sosyal mesafe kuralına uymama ve maske kullanımını ihlalden idari işlem uygulandı.
12.08.2020 08:47 | Son Güncelleme: 12.08.2020 08:50
Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, bir günde 1528 kişiye sosyal mesafe kuralına uymama ve maske kullanımını ihlalden idari işlem uygulandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetimler sürüyor.
Dün gerçekleştirilen denetimlerde, 1528 kişiye sosyal mesafe ve maske takma kurallarını ihlal etmeleri nedeniyle idari yaptırım uygulandı.
Ekipler ayrıca denetim gerçekleştirdikleri 1107 iş yerinde olumsuzluğa rastlamadı.
Kaynak: AA