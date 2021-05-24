Gaziantep'te 1500 personelle haşere mücadelesi
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Gaziantep'te 1500 personelle haşere mücadelesi

Gaziantep'te 1500 personelle haşere mücadelesi
Anadolu Ajansı / Fevzi Kemal Karagöz - Haberler | Güncel

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, bin 500 personel, 49 araç ve araç üstü ekipmanla kent genelinde uçkun ve haşerelere karşı mücadele ediyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, bin 500 personel, 49 araç ve araç üstü ekipmanla kent genelinde uçkun ve haşerelere karşı mücadele ediyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların rahat bir yaz mevsimi geçirmesi amacıyla bin 500 personel, 49 araç ve araç üstü ekipmanla kent genelinde uçkun ve haşerelere karşı başlattığı mücadelesini sürdürüyor.

İlaçlama ekibinin her gün akşam saatlerinden başlayarak gece geç saatlere kadar süren mesaisi, eylül ayının sonuna dek devam edecek.

Büyükşehir Belediyesi Sağlık Hizmetleri ve Engelliler Daire Başkanlığı Haşere ile Mücadele ve İlaçlama Hizmetleri Şube Müdürlüğünce il genelinde sineklere karşı başlatılan ilaçlama çalışması sürdürülüyor.

Sahadaki ekipler, Sağlık Bakanlığı'ndan onaylı biyosidal ürünlerle organize ettiği ilaçlama planında 9 ilçede Coğrafi Bilgi Sistemi'nden yararlanarak merkez ilçelerde 32, Nizip 5, Karkamış 2, Yavuzeli 2, Araban 2, Nurdağı 3 ve son olarak İslahiye'de 3 olmak üzere toplamda 49 araç ve araç üstü ekipman desteğini kullanarak ilaçlamadaki etki kapasitesini artırıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fevzi Kemal Karagöz

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