Gaziantep'te 15 yıl 7 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
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Gaziantep'te 15 yıl 7 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

29.09.2020 14:01 | Son Güncelleme: 29.09.2020 14:08
Gaziantep'te 15 yıl 7 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Gaziantep'te 14 suçtan aranan ve hakkında 15 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Gaziantep'te 14 suçtan aranan ve hakkında 15 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklama göre, Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 14 hırsızlık suçundan aranan ve hakkında 15 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişinin yerini tespit etti.

Ekipler, düzenlediği operasyonla hükümlüyü adresinde yakaladı.

Hükümlü, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Rıdvan Korkulutaş

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