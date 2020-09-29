Gaziantep'te 15 yıl 7 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
29.09.2020 14:01 | Son Güncelleme: 29.09.2020 14:08
Gaziantep'te 14 suçtan aranan ve hakkında 15 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Gaziantep'te 14 suçtan aranan ve hakkında 15 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklama göre, Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 14 hırsızlık suçundan aranan ve hakkında 15 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişinin yerini tespit etti.
Ekipler, düzenlediği operasyonla hükümlüyü adresinde yakaladı.
Hükümlü, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Rıdvan Korkulutaş