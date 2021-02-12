Gaziantep'te 15 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
12.02.2021 13:27 | Son Güncelleme: 12.02.2021 13:31
Gaziantep'te 15 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Gaziantep'te 15 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 8 Şubat Mahallesi'nde uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı.
Ekipler, "Uyuşturucu madde ticareti yapma ve sağlama" suçundan 15 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.C.H'yi yakaladı.
Zanlı, cezaevine gönderildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Fevzi Kemal Karagöz