Gaziantep'te 15 Yaşındaki Kızı Kaçıran Kişinin Yakalanması

Gaziantep'te 15 yaşındaki kızı kaçırdığı iddiasıyla gözaltına alınan kişi serbest bırakıldı.

Alınan bilgiye göre, kaçırdığı kız çocuğuyla Kahramanmaraş'ta yakalanan şüpheli U.D'nin (24) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Hastanedeki sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen U.D, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

Öte yandan S.G'nin devlet korumasına alındığı öğrenildi.

3 Kasım'da U.D, S.G'yi (15) kaçırarak Güneş Mahallesi'ndeki evine götürmüş bunun üzerine kızını almak için bu eve giden baba Ercan G, çıkan tartışmada av tüfeği ile vurularak hayatını kaybetmişti. Katil zanlısı olduğu belirlenen H.K. (23) ise tutuklanmıştı.