Gaziantep'te 15 Temmuz şehitleri, kick boks turnuvasıyla anıldı

Gaziantep Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce 15 Temmuz şehitleri anısına kick boks turnuvası düzenlendi.

Kamil Ocak Spor Salonu'nda yıldız, genç ve büyükler kategorilerinde düzenlenen turnuvaya 10 ilden 500 sporcu katıldı.

Gaziantep Kick Boks İl Temsilcisi Mehmet Kaya, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, bu yıl ikincisini düzenledikleri turnuvaya ilginin yoğun olduğunu belirtti.

Turnuvayı Gaziantep'te düzenlemenin mutluluğunu yaşadıklarını aktaran Kaya, organizasyonu geleneksel hale dönüştürmek istediklerine dikkati çekti.

15 Temmuz şehitlerini unutturmamaya çalıştıklarını ifade eden Kaya, şunları kaydetti:

"15 Temmuz'u unutturmamak adına başladığımız turnuvayı her yıl devam ettirmeyi planlıyoruz. Gençlerimiz bu kahramanları unutmasın, her daim hatırlasın istedik. Gazi şehrimize yakışır bir turnuva oluyor. Türkiye'nin dört bir yanından sporcular katıldı. Yıldızlar, gençler ve büyükler kategorilerinde point fighting, full contact, kick light ve low kick dallarında 500 sporcu katıldı. 35 antrenör, 35 kulüp yer alıyor. Katılım göstererek bizleri yalnız bırakmayan başta sporcularımız olmak üzere organizasyonda emeği geçen herkese çok teşekkür ederim."

İki gün süren turnuvada dereceye giren sporculara madalya verildi.

Kaynak: AA