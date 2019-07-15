Gaziantep'te 15 Temmuz şehitleri için mevlit

Gaziantep'te, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Haftası etkinlikleri kapsamında 15 Temmuz darbe girişimi sırasında şehit olan asker, polis ve vatandaşlar için mevlit okutuldu.

Öğle namazından önce Ulu Camii'nde okunan mevlide, Vali Davut Gül, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, İl Müftüsü Ahmet Çelik, Vali Yardımcıları, kamu kurum müdürleri ile vatandaşlar katıldı. Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda, müftülük görevlileri tarafından ilahiler seslendirildi. Vatandaşlar 15 Temmuz'da darbe girişiminde şehit olan asker, polis ve vatandaşlar için dua etti.

Mevlit programı İl Müftüsü Ahmet Çelik'in dua etmesi ile son buldu.

Kaynak: DHA