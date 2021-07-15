Gaziantep'te 15 Temmuz şehitleri anıldı

Gaziantep'te 15 Temmuz şehitleri anıldı Gaziantep'te 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri şehitlik ziyaretiyle başladı.

Gaziantep'te 15 Temmuz şehitleri anıldı

GAZİANTEP - Gaziantep'te 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri şehitlik ziyaretiyle başladı. Şehitlerin kabirlerine karanfil bırakan protokol üyeleri, şehit ve gazi ailelerine başsağlığı diledi.

Gaziantep'te 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Gaziantep Valiliği tarafından düzenlenen etkinlikler şehitlik ziyaretiyle başladı. Asri Mezarlıkta bulunan şehitlikte düzenlenen törene Gaziantep Valisi Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, İl Jandarma Komutanı Albay Hüseyin Bekmez ile Cumhuriyet Başsavcısı Kemal Önder Sekücü'nün yanı sıra çok sayıda kişi ile şehit ailesi katıldı. Kuran-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar 15 Temmuz darbe girişimi esnasında şehit ve gazi olan vatandaşlar için dua okudu. Duanın tamamlanmasının ardından protokol üyeleri şehitlerin kabirlerine karanfil bıraktı.

Şehit ve gazi aileleriyle sohbet eden protokol üyeleri ailelere başsağlığı diledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Muhammet Abdulkadir Esen