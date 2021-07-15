Gaziantep'te 15 Temmuz şehitleri anıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Gaziantep'te 15 Temmuz şehitleri anıldı

İhlas Haber Ajansı / Muhammet Abdulkadir Esen - Haberler | Güncel

Gaziantep'te 15 Temmuz şehitleri anıldı Gaziantep'te 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri şehitlik ziyaretiyle başladı.

Gaziantep'te 15 Temmuz şehitleri anıldı

GAZİANTEP - Gaziantep'te 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri şehitlik ziyaretiyle başladı. Şehitlerin kabirlerine karanfil bırakan protokol üyeleri, şehit ve gazi ailelerine başsağlığı diledi.

Gaziantep'te 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Gaziantep Valiliği tarafından düzenlenen etkinlikler şehitlik ziyaretiyle başladı. Asri Mezarlıkta bulunan şehitlikte düzenlenen törene Gaziantep Valisi Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, İl Jandarma Komutanı Albay Hüseyin Bekmez ile Cumhuriyet Başsavcısı Kemal Önder Sekücü'nün yanı sıra çok sayıda kişi ile şehit ailesi katıldı. Kuran-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar 15 Temmuz darbe girişimi esnasında şehit ve gazi olan vatandaşlar için dua okudu. Duanın tamamlanmasının ardından protokol üyeleri şehitlerin kabirlerine karanfil bıraktı.

Şehit ve gazi aileleriyle sohbet eden protokol üyeleri ailelere başsağlığı diledi.

Gaziantep'te 15 Temmuz şehitleri anıldı
Gaziantep'te 15 Temmuz şehitleri anıldı
Gaziantep'te 15 Temmuz şehitleri anıldı
Gaziantep'te 15 Temmuz şehitleri anıldı
Gaziantep'te 15 Temmuz şehitleri anıldı
Gaziantep'te 15 Temmuz şehitleri anıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Muhammet Abdulkadir Esen

Selaların okunması talimatını veren Mehmet Görmez, 15 Temmuz'un 5 büyük manevi dinamiğini paylaştı
Selaların okunması talimatını veren Mehmet Görmez, 15 Temmuz'un 5 büyük manevi dinamiğini paylaştı
15 Temmuz'un en genç gazisinden hainlere tokat gibi soru: Daha 14 yaşında bir kız çocuğuyla baş edemezken, bu ülkeyi ele geçirmeyi nasıl düşündünüz?
15 Temmuz'un en genç gazisinden hainlere tokat gibi soru: Daha 14 yaşında bir kız çocuğuyla baş edemezken, bu ülkeyi ele geçirmeyi nasıl düşündünüz?
Bakan Yanık: 15 Temmuz şehit aileleri ile gazilere destek ödemeleri bugün
Bakan Yanık: 15 Temmuz şehit aileleri ile gazilere destek ödemeleri bugün
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Meral Akşener İbrahim Aydemir Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Müge Anlı Demet Akalın Deniz Akkaya Kaan Yıldırım
Spor Burak Elmas Mehmet Topal Aykut Kocaman Sergen Yalçın Volkan Demirel
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Gaziantep'te 15 Temmuz şehitleri anıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.07.2021 12:15:36. #1.13#

title