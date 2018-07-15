Gaziantep'te 15 Temmuz Kutlaması Başladı

15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Şehitleri Anma Günü Gaziantep 15 Temmuz demokrasi meydanında kutlanmaya başladı.

Gaziantep Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen 15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Şehitleri Anma Günü, Gaziantep 15 Temmuz demokrasi meydanında vatandaşlar ve protokolün katılımıyla kutlanmaya başlandı. Binlerce vatandaş ellerinde Türk bayraklarıyla meydanı doldurdu.

Kutlama programı sabaha kadar devam edecek. - GAZİANTEP