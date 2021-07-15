Gaziantep'te 15 Temmuz korteji
Gaziantep'te 15 Temmuz Kortej yürüyüşü gerçekleşti.
Gaziantep'te 15 Temmuz Kortej yürüyüşü gerçekleşti. Kortej öncesi Vali Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve beraberindekiler 15 Temmuz Demokrasi Müzesi'ni gezdi.
Gaziantep'te 15 Temmuz Kortej yürüyüşü gerçekleşti. Kortej öncesi Vali Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve beraberindekiler 15 Temmuz Demokrasi Müzesi'ni gezdi. Ardından 15 Temmuz Demokrasi Müzesi'nden başlayan kortej 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'ndaki tören alanında son buldu. Korteje Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ, Birlik Komutanları, Gaziantep Protokolü ve binlerce vatandaş katıldı. - GAZİANTEP
Kaynak: İhlas Haber Ajansı