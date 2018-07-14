Gaziantep'te 15 Temmuz hazırlıkları devam ediyor

GAZİANTEP - 15 Temmuz 2016 yılında yaşanan hain darbe girişiminin 2. yıl dönümü anma programları çerçevesinde Türkiye'nin her yerinde olduğu gibi Gaziantep'te de hazırlıklar devam ediyor.

Gaziantep 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda yapılacak darbe şehitlerini anma programı için meydan bayraklar ve pankartlarla süslenirken, yapılacak etkinlikler için meydana bir de sahne kuruldu. Gaziantep'te 15 Temmuz Pazar öğle saatlerinde başlayacak olan program kapsamındaki etkinlikler gece boyu devam edip sabah namazıyla beraber son bulacak.

Anma etkinlikleri için meydana gelecek vatandaşların sıcak havadan etkilenmemeleri ve ihtiyaçlarını gidermeleri için çok sayıda çadır kurulurken, çevrede de olası olumsuzluklara karşı geniş çaplı aramalar yapıldı.

"Allah o günleri bu millete bir daha göstermesin"

15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda yapılan hazırlıları gören Mustafa Bozkurt isimli bir vatandaş ise hain darbe girişiminin ikinci yılındı kin ve nefretlerinin devam ettiğini belirterek, "Yarın bu meydana gelip biz de o günleri tekrar hatırlayacağız ve herkese de hatırlatacağız. Allah o günleri bu millete bir daha göstermesin. Ben o gece evde otururken darbe var dediler şaşırdım kaldım inanamadım. O dönemlerde herkes diyordu ki darbe dönemleri artık bitti. O yüzden kimse beklemiyordu. biz de beklemiyorduk birden darbe var deyince şaşırıp kaldık. Ondan sonra televizyonlara baktık Cumhurbaşkanımızın milleti meydanlara davet etmesiyle meydanlara çıktık. En son gece yarısından itibaren baktığımız zaman artık bu işin bittiğini, o hainlerin başarısız olduklarını gördük. Çünkü millet meydanlara koşmaya, darbeyi protesto etmeye, engellemeye devam ediyordu, çünkü Reis çağırmıştı, Reis koşun meydanlara, ölümüne de olsa gidin demişti. Millet de ardından gitti ve o hainlere gereken dersi verdi" diye konuştu.