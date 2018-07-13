Gaziantep'te 15 Temmuz'da Ulaşım Ücretsiz

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Beraberlik Günü'nde Gaziantep'teki belediye otobüsleriyle tramvaylar ücretsiz hizmet verecek.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, alınan kararla 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Beraberlik Günü'nde kentte bulunan belediye otobüsleri ve tramvaylarda ulaşımın ücretsiz gerçekleştirilmesi kararlaştırıldığı kaydedildi.

Ulaşım Planlama ve Raylı Hizmetler Daire Başkanlığının aldığı karar doğrultusunda vatandaşlar, ulaşım hizmetinden 15 Temmuz Pazar günü gece saatlerine kadar yararlanabilecek.