Gaziantep'te, 15 Temmuz'da şehitlik ziyareti Gaziantep'te, 15 Temmuz'da şehitlik ziyaretiGAZİANTEP'te, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehitlik ziyareti yapılıp, dualar edildi.

Gaziantep'te, 15 Temmuz'da şehitlik ziyareti

GAZİANTEP'te, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehitlik ziyareti yapılıp, dualar edildi.

Kentte Demokrasi ve Milli Birlik Günü programları kapsamında; Gaziantep Valisi Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 5'inci Zırhlı Tugay Komutanı Hacı Halil Osma ve beraberindekiler şehitliği ziyaret etti. Şehitlerin mezarlarına karanfil bırakılırken, dualar edildi. İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında şehit olan asker, polis ve vatandaşlar için dua okudu.

Kaynak: DHA