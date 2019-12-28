Gaziantep'te 15 suçtan aranan firari hükümlü yakalandı
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Gaziantep'te 15 suçtan aranan firari hükümlü yakalandı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, 15 suç dosyasından aranan ve hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, jandarma ekiplerince yakalandı.

28.12.2019 13:42 | Son Güncelleme: 28.12.2019 13:42
Gaziantep'te 15 suçtan aranan firari hükümlü yakalandı

'in İslahiye ilçesinde, 15 suç dosyasından aranan ve hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, ekiplerince yakalandı.

İslahiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, hakkında, "dolandırıcılık, ırza geçme, mala zarar verme, cinsel taciz ve güveni kötüye kullanmak" suçlarından, Kayseri'de 7, Niğde'de 1, 'ta 1, Hatay'da 2, Adana'da 1 ve Ankara'da 3 suçtan aranan ve hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan L.Ş'nin (59) Atatürk Mahallesi'nde bulunduğunu belirledi.

Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, L.Ş'yi yakaladı.

Hükümlü, jandarmadaki işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA
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