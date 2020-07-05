Gaziantep'te 15 kilo 400 gram eroin ele geçirildi
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Gaziantep'te 15 kilo 400 gram eroin ele geçirildi

Gaziantep'te düzenlenen operasyonda 15 kilo 400 gram eroin ve 6 kilo 460 gram metamfetamin ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep'te 15 kilo 400 gram eroin ele geçirildi
05.07.2020 08:33 | Son Güncelleme: 05.07.2020 08:52

Gaziantep'te düzenlenen operasyonda 15 kilo 400 gram eroin ve 6 kilo 460 gram metamfetamin ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretiyle mücadele çalışmaları kapsamında İbni Sina Mahallesi'ndeki bir ikamete operasyon düzenledi.

Operasyonda 15 kilo 400 gram eroin ve bebek bisküvisi kutularına yerleştirilmiş 6 kilo 460 gram metamfetamin ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA

Manşet

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