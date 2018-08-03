Gaziantep'te 15 Günlük 'Özel Güvenlik Bölgesi' Uygulaması

Gaziantep Valiliğince, Suriye sınırındaki Karkamış ilçesinin bazı alanları 15 gün özel güvenlik bölgesi ilan edildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Suriye sınırında güvenlik durumunu desteklemek ve ayrıca vatandaşların can ve mal güvenliğini olası tehdit ve tehlikelerden bertaraf etmek üzere çeşitli önlemler alındığı söylendi.

Yapılan yazılı açıklamada," Son günlerde, Suriye sınırında güvenlik durumunu desteklemek ve ayrıca

vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlamak, olası tehdit ve tehlikeleri bertaraf etmek üzere, 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu' nun 32/A maddesi gereğince, Köprübatı Hudut Karakolu, Karkamış Hudut Karakolu, Karkamış Türk Yurdu Hudut Karakolu, Türkyurdu Şehit F.Oğuzcan Hudut Karakolu Bölgesinde, 03 Ağustos Cuma günü saat 17.00' den başlayıp 17 Ağustos 2018 Cuma günü saat 17.00' de bitecek şekilde (15) gün süre ile Valiliğimizce Özel Güvenlik Bölgesi ilan edilmesine karar verilmiştir" ifadelerine yer verildi. - GAZİANTEP