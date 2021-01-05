Gaziantep'te 15 gümrük kaçağı cep telefonu ile 460 paket sigara ele geçirildi
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Gaziantep'te 15 gümrük kaçağı cep telefonu ile 460 paket sigara ele geçirildi

05.01.2021 12:37 | Son Güncelleme: 05.01.2021 12:40
Gaziantep'te 15 gümrük kaçağı cep telefonu ile 460 paket sigara ele geçirildi

Gaziantep'te yapılan aramalarda 15 gümrük kaçağı cep telefonu ile 460 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Gaziantep'te yapılan aramalarda 15 gümrük kaçağı cep telefonu ile 460 paket kaçak sigara ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Şahinbey ilçesi Karatarla Mahallesi'nde bulunan bir iş yerinde yaptıkları aramada 15 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirdi.

Merkez Şehitkamil ilçesi Karacaahmet Mahallesi'nde ise bir iş yerinde yaptıkları aramada 460 paket gümrük kaçağı sigara bulundu.

Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fevzi Kemal Karagöz

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