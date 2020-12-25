Gaziantep'te 15 farklı suç dosyası bulunan şahıs yakalandı
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Gaziantep'te 15 farklı suç dosyası bulunan şahıs yakalandı

25.12.2020 12:47 | Son Güncelleme: 25.12.2020 12:50
Gaziantep'te 15 farklı suç dosyası bulunan şahıs yakalandı

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde 15 farklı suç dosyası bulunan ve "silahla tehdit ve hakaret" suçundan arandığı tespit edilen şahıs, yakalandı.

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde 15 farklı suç dosyası bulunan ve "silahla tehdit ve hakaret" suçundan arandığı tespit edilen şahıs, yakalandı.

Nurdağı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 15 farklı suç dosyası bulunan ve en son Nurdağı ilçesinde "silahla tehdit ve hakaret" suçundan arandığı tespit edilen Suriyeli A.N.M'yi ilçe merkezinde yakaladı.

İfadesi alınan A.N.M, cumhuriyet savcılığına sevk edildi.

Savcılıktaki işlemlerinin ardından şahıs, "toplumun huzur ve refahını bozduğu" gerekçesiyle sınır dışı edilmek üzere Gaziantep Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriye Şimşek

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.12.2020 12:53:54. #1.15#
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