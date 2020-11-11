Gaziantep'te 15 bin zeytin ve fıstık fidanı dikildi
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Gaziantep'te 15 bin zeytin ve fıstık fidanı dikildi

11.11.2020 16:24 | Son Güncelleme: 11.11.2020 16:24
Gaziantep'te 15 bin zeytin ve fıstık fidanı dikildi

GAZİANTEP'te 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında 'Geleceğe Nefes Dünyaya Nefes' programı düzenlendi.

GAZİANTEP'te 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında 'Geleceğe Nefes Dünyaya Nefes' programı düzenlendi. Programda 15 bin zeytin ve Antep Fıstığı fidesi toprakla buluştu.

Burç Esentepe Mahallesi'nde düzenlenen fidan dikim törenine Gaziantep Valisi Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, ilçe belediye başkanları, kurum müdürleri, kızılay gönüllüleri ve STK'lar katıldı.Fidan dikimi öncesi konuşan Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep'te ağaçlandırmaya önem verdiklerini söyledi.

Gaziantep'in 4 milyondan fazla fidana ihtiyaç olduğunu anlatan Vali Gül, bu ihtiyacı karşılamak için 'Yeşil Antep' projesini başlattıklarını ifade ederek, "Gaziantep'teki 2 milyon hemşehrimizin tamamıyla bu fidanları dikme istiyoruz. Ne istiyoruz, 2023'e kadar 20 milyon fidanın toprakla buluşmasını istiyoruz. Bu fidanların geleceğe nefes olmasını diliyorum. Bugünde emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi.

Konuşmaların ardından fidan dikimi gerçekleştirildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kadir GÜNEŞ 

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