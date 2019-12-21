Gaziantep'te 15 bin uyuşturucu hap ele geçirildi
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Gaziantep'te 15 bin uyuşturucu hap ele geçirildi

GAZİANTEP'te, polisin uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlediği operasyonda 15 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.

21.12.2019 11:36 | Son Güncelleme: 21.12.2019 11:36
Gaziantep'te 15 bin uyuşturucu hap ele geçirildi

GAZİANTEP'te, polisin uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlediği operasyonda 15 bin uyuşturucu hap ele geçirildi. 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Ekipler, Güneykent Mahallesi'nde belirlenen bir adrese operasyon düzenledi. Polisin evde yaptığı aramada 15 bin uyuşturucu hap ele geçirildi. Haplara el koyan ekipler, 1 şüpheliyi gözaltına alarak sorgulamak üzere emniyete götürdü.

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Kaynak: DHA
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