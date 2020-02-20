Gaziantep'te 15 bin paket kaçak sigara ele geçirildi
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Gaziantep'te 15 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

Gaziantep'te bir tırda 15 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

20.02.2020 15:18 | Son Güncelleme: 20.02.2020 15:18
Gaziantep'te 15 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

'te bir tırda 15 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

İl ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında eski Nizip yolu girişinde şüphelendiği bir tırı durdurdu.

Tırda inceleme yapan ekipler, tırın dorsesinde 15 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi.

Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

Kaynak: AA
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