Gaziantep'te 15 bin paket kaçak sigara ele geçirildi
Gaziantep'te bir tırda 15 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Gaziantep'te bir tırda 15 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında eski Nizip yolu girişinde şüphelendiği bir tırı durdurdu.
Tırda inceleme yapan ekipler, tırın dorsesinde 15 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi.
Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.